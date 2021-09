Calcio: Germania, Klose candidato a guidare Under 21

Berlino, 20 set. (Adnkronos) – L'ex attaccante della Lazio, vincitore della Coppa del Mondo, Miroslav Klose è il più serio candidato per sostituire Stefan Kuntz come allenatore della nazione tedesca Under 21, secondo quanto riportato dalla rivista Kicker. Klose, 43 anni, si è ritirato nel 2016 ed è stato assistente allenatore della squadra nazionale prima di allenare le giovanili del Bayern Monaco e poi di essere nominato assistente della squadra senior la scorsa stagione.

L'eroe della Coppa del Mondo 2014 ha lasciato il Bayern dopo aver subito una trombosi alla gamba, ma ora è in buona salute e ha cercato nuove opportunità. Kuntz, che ha guidato l'Under 21 alla gloria del campionato europeo a giugno, se ne va per assumere il ruolo di ct in Turchia.

La Federcalcio tedesca (DFB) ha dichiarato che stava cercando di mantenere i suoi assistenti Daniel Niedzkowski, Antonio di Salvo, Klaus Thomforde e Jannis Scheibe.

"Stiamo facendo tutto il possibile per mantenere la restante squadra di allenatori dell'U-21, che ha svolto un lavoro eccezionale negli ultimi anni e siamo fiduciosi che ci riusciremo", ha detto a Kicker Joti Chatzialexiou, direttore sportivo delle squadre nazionali della Dfb .