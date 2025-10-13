Calcio: Giovanardi (PeL), 'non c'è più alcun motivo per contestare Italia-Israele a Udine'

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "E' bene che chi si appresta a contestare localmente a Udine la partita di calcio Italia-Israele sappia che il problema a suo tempo sollevato dal sindaco di Udine Alberto Felice De Toni, è stato felicemente risolto". Così Carlo Giovanardi di P...

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – "E' bene che chi si appresta a contestare localmente a Udine la partita di calcio Italia-Israele sappia che il problema a suo tempo sollevato dal sindaco di Udine Alberto Felice De Toni, è stato felicemente risolto". Così Carlo Giovanardi di Popolo e Libertà.

"Grazie all’impegno delle autorità israeliane – prosegue – da me tempestivamente informate, 33 ventilatori Sincotron 4000 del valore di settecentomila euro, donati dall'Unicef, sono già stati consegnati all’ospedale palestinese destinatario di Gaza".

"Non esiste pertanto più questo motivo per contestare un evento sportivo proprio nel momento in cui coincide con una grande festa di pace tra Israele e i paesi confinanti", conclude.