Calcio: Immobile, 'stimolante affrontare il Bayern, daremo tutto in campo'

Roma, 13 feb. – (Adnkronos) – "È una missione sicuramente difficile per noi, ma allo stesso tempo è bello affrontare squadre forti perché è stimolante. Sicuramente per la gente che ci sarà domani e per onorare la competizione e la maglia daremo tutto in campo. La squadra che affrontiamo merita che noi diamo più del 100% di noi stessi". Così il capitano della Lazio Ciro Immobile alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Champions League. "Questa Champions League l'abbiamo presa come un premio per il campionato fatto l'anno scorso -prosegue Immobile al microfono di Sky Sport-. Poi abbiamo affrontato squadre forti nel girone e siamo stati bravi a qualificarci, è ovvio che domani affrontiamo una delle squadre più forti del mondo e bisognerebbe fare un qualcosa di straordinario, di più".

"Dovremo essere bravi a gestire la palla vista la loro grande aggressività e allo stesso tempo avere un ordine difensivo perché loro nell'uno contro uno sono forti, dovremo più che altro agire di squadra. Io per fortuna sto bene, ho lavorato tanto per mandare via il periodo negativo. Sto facendo della continuità e del lavoro il pane quotidiano. È importante che stia bene per dare una mano alla squadra".