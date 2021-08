Torino, 3 ago. – (Adnkronos) – La Juventus, con una nota sul proprio sito ufficiale, ha annunciato che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del calciatore dell'Under 23 Marley Aké. In ossequio alla normativa e in accordo con l’autorità sanitaria locale il giocatore è stato posto in isolamento.