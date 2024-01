Calcio: Milan, ufficiale la cessione di Krunic al Fenerbahce

Milano, 13 gen. – (Adnkronos) – "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di condizioni pattuite, le prestazioni sportive di Rade Krunić al Fenerbahçe Spor Kulübü. Il Club rossonero augura a Rade le migliori soddisfazioni per la sua nuova avventura". E' il comunicato del Milan con il quale annuncia la cessione di Rade Krunic al Fenerbahce. Con la maglia del Milan il trentenne bosniaco ha collezionato 139 presenze, nelle quali ha segnato tre gol, uno in Champions League, uno in Serie A ed uno in Europa League, vincendo anche lo scudetto nel 2022.