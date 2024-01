Calcio: Nobili (Iv), 'esonero Mourinho errore clamoroso, da Ddr scelta d'amore per la Roma'

Roma, 16 gen (Adnkronos) - "In bocca al lupo a De Rossi, perché alla fine è sempre l'amore che ci frega a noi tifosi. L'amore per la squadra del suo cuore cui non può dire di no, la prende in mano in una situazione difficile e un contratto di pochi mesi. Una cosa ...

Roma, 16 gen (Adnkronos) – "In bocca al lupo a De Rossi, perché alla fine è sempre l'amore che ci frega a noi tifosi. L'amore per la squadra del suo cuore cui non può dire di no, la prende in mano in una situazione difficile e un contratto di pochi mesi. Una cosa che lucidamente, per un'altra squadra, non avrebbe accettato". Lo dice Luciano Nobili, consigliere regionale del Lazio di Italia viva e tifosissimo della Roma.

"Detto ciò la scelta di cacciare Mourinho è un errore clamoroso, illogico. Mourinho ha raggiunto obiettivi sportivi significativi, ha aiutato la squadra a mettere a posto alcuni suoi guai. Ci sono stati i sold out, i giovani valorizzati come plusvalenze, i risultati in Europa con gli introiti conseguenti -spiega Nobili all'Adnkronos-. La Roma con Mourinho ci ha solo guadagnato, in termini sportivi e economici ha portato più di quello che ha preso".

Per l'esponente di Iv, "mandarlo via in un momento in cui tutto si può scrivere, in corsa per l'Europa league e a 5 punti dalla zona Champions in campionato, è un grandissimo dispiacere, una scelta incomprensibile. Sono molto addolorato, perdiamo uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio, un uomo straordinario, un valore aggiunto".