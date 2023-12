Calcio: Pinto, 'decreto crescita? Errore molto grande'

Torino, 30 dic. - (Adnkronos) - "Come portoghese, da straniero, non mi permetto di criticare le decisioni di chi è stato eletto per fare il meglio per il proprio paese. Come uomo di calcio secondo me è ovviamente un errore molto grande perché basta guardare cosa abbiamo fat...

Torino, 30 dic. – (Adnkronos) – "Come portoghese, da straniero, non mi permetto di criticare le decisioni di chi è stato eletto per fare il meglio per il proprio paese. Come uomo di calcio secondo me è ovviamente un errore molto grande perché basta guardare cosa abbiamo fatto in Serie A negli ultimi 4-5 anni. Siamo riusciti a competere con la Premier League e con altre realtà che hanno un potere economico diverso. Abbiamo avuto tre squadre nelle finali europee, l'Under20 è andata in finale al Mondiale, l'Under19 ha vinto l'Europeo. Politicamente non sono un esperto, calcisticamente è una bella botta". Così il general manager della Roma Tiago Pinto, al microfono di Dazn, a pochi minuti dal match con la Juventus.