Calcio: Pioli, 'Roma organizzata e brava sulle palle inattive, servirà grande prestazione'

Milano, 13 gen. – (Adnkronos) – "Sono organizzati e molto bravi sulle palle inattive. Non è mai semplice giocare contro di loro, dobbiamo mettere in campo una grande prestazione per vincere". Lo dice l'allenatore del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match con la Roma. "Dopo la delusione in Coppa Italia ci buttiamo nel campionato, poi torneremo a giocare in Europa League. Il nostro dato più negativo sono i gol subiti e questa cosa va migliorata. Se è vero che siamo il secondo miglior attacco, siamo solamente la sesta miglior difesa -aggiunge Pioli-. Vogliamo riscattarci subito anche per far contenti i tifosi, e vincere la partita di domani. Dentro di noi dobbiamo avere l'ambizione di vincere tutte le partite. Nelle ultime 7 partite abbiamo avuto un buon ritmo, solo Inter e Juve hanno fatto punti in più di noi. Da qui a 4 mesi dovremo provare a correre velocemente, poi se gli altri correranno sempre così velocemente probabilmente arriveremo terzi".