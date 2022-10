Roma, 3 ott. – (Adnkronos) – "Mourinho ha trovato la squadra giusta per galvanizzare il pubblico, l'Olimpico è sempre pieno. Lasciamolo lavorare, non credo abbia una squadra da scudetto, ma con lui panchina tutto è possibile". Lo dice l'ex allenatore della Roma Claudio Ranieri, ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Radio1 Rai, sulla sua ex squadra, reduce dalla vittoria di sabato a San Siro sull'Inter.