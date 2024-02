Calcio: Sarri, 'con il Bayern servirà faccia tosta, possiamo vincere solo pensando sia possibile'

Roma, 13 feb. - (Adnkronos) - "Possiamo vincere solo pensando che non sia impossibile. Se partiamo dal presupposto che non possiamo vincere, siamo già sconfitti. Loro sono favoriti e noi dobbiamo giocare con entusiasmo e fiducia, anche se poi non riusciremo a vincere. Servirà una ...

Roma, 13 feb. – (Adnkronos) – "Possiamo vincere solo pensando che non sia impossibile. Se partiamo dal presupposto che non possiamo vincere, siamo già sconfitti. Loro sono favoriti e noi dobbiamo giocare con entusiasmo e fiducia, anche se poi non riusciremo a vincere. Servirà una bella faccia tosta e anche se sulla carta sono favoriti, poi sarà il campo a parlare". Così l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. "Quando ci sarà da soffrire, dovremmo farlo da squadra -aggiunge Sarri-. Contro formazioni del genere ci saranno sicuramente delle situazioni di difficoltà, è normale. Bisognerà fare l'esatto contrario di quanto fatto contro l'Inter in Supercoppa, quando siamo stati in balia degli avversari".