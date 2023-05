Calcio: Semplici, 'speravamo in finale di stagione diverso, massima attenzione per risultati'

Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "Caldara ancora non è recuperato, vediamo se domani potrà essere a disposizione. Verde ha avuto un problemino, lo stiamo valutando e vedremo se sarà tra i convocati". Così Leonardo Semplici, tecnico dello Spezia, in conferenza stampa ...

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – "Caldara ancora non è recuperato, vediamo se domani potrà essere a disposizione. Verde ha avuto un problemino, lo stiamo valutando e vedremo se sarà tra i convocati". Così Leonardo Semplici, tecnico dello Spezia, in conferenza stampa prima di Spezia-Torino.

"Maldini e Bastoni hanno fatto il primo vero allenamento con la squadra, non hanno una condizione ottimale ma sono due giocatori importanti per queste due partite. Zurkowski sta meglio, si allena bene. Stanno bene tutti i ragazzi, sono ben presenti, stanno soffrendo perché questo finale di stagione si sperava di non viverlo così. Andremo avanti come abbiamo fatto nelle ultime uscite. L’avversario è differente, porta molta pressione giocando uomo su uomo. Sono molto bravi nelle ripartenze, a rubare palla e fare male. Dovremo stare attenti durante i 95 minuti -prosegue Semplici- Hanno giocatori tecnici, serve massima attenzione per portare a casa il risultato che ci serve".