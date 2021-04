Calcio: Serie A, Crotone crolla nel finale, lo Spezia rimonta e vince 3-2

Roma, 10 apr. (Adnkronos) – Ribaltone dello Spezia che punisce un Crotone troppo disattento nel finale. Lo scontro salvezza in scena al 'Picco' regala emozioni e colpi di scena. I calabresi in vantaggio 2-1 a un minuto dal 90' vengono ripresi in extremis dallo Spezia che in tre minuti ribalta la partita con Maggiore ed Erlic e si porta a +10 sulla zona retrocessione.

La squadra di Cosmi, ultima a 15 punti a ben 9 punti dal quart'ultimo posto, vede concretizzarsi lo spettro della retrocessione dopo la seconda rimonta subita in venti giorni da un vantaggio di 2-0, come accadde lo scorso 20 marzo contro il Bologna. Grande merito va alla squadra di Italiano, costretta a rincorrere per tutto il match: prima il gol di Djiji al 39' del primo tempo (pareggiato da Verde al 63') e poi quello di Simy al 78'.