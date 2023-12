Calcio: Serie A, Frosinone-Juventus 1-2**

Frosinone, 23 dic. – (Adnkronos) – La Juventus batte 2-1 il Frosinone nel 'lunch match' della 17/a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Benito Stirpe' della città ciociara. Al vantaggio bianconero con Yildiz al 12', replica Baez al 51', poi gol decisivo di Vlahovic all'81'. In classifica la Juventus sale a quota 40, a -1 dall'Inter, impegnata stasera in casa il Lecce. Il Frosinone resta fermo a quota 19, in 13/a posizione insieme al Genoa.