Torino, 15 ago. – (Adnkronos) – La Juventus è in vantaggio per 2-0 sul Sassuolo al termine del primo tempo del posticipo della prima giornata di Serie A, in corso di svolgimento all'Allianz Stadium di Torino. A decidere sin qui il match le reti di Di Maria al 26' e Vlahovic su rigore al 43'.