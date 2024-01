Calcio: Serie A, Napoli-Salernitana 2-1**

Napoli, 13 gen. - (Adnkronos) - Il Napoli batte 2-1 in rimonta la Salernitana 2-1 in un match valido per la ventesima giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Maradona' della città partenopea. Al vantaggio degli ospiti con Candreva al 29', replicano Politano su rigore al 49&...

Napoli, 13 gen. – (Adnkronos) – Il Napoli batte 2-1 in rimonta la Salernitana 2-1 in un match valido per la ventesima giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Maradona' della città partenopea. Al vantaggio degli ospiti con Candreva al 29', replicano Politano su rigore al 49' del primo tempo e Rrahmani al 96'. In classifica gli azzurri salgono a quota 31 in sesta posizione, mentre i granata restano ultimi con 20 punti.