Calcio: Torneo 8 Nazioni Under 20, azzurrini pareggiano per 2-2 in Norvegia

Stavanger, 23 mar. -(Adnkronos) – Dopo tre vittorie e una sconfitta, per la Nazionale Under 20 ecco il primo pareggio nel Torneo 8 Nazioni. A Stavanger, per gli Azzurrini è arrivato un 2-2 (giocando 50 minuti in 10 contro 11) che permette comunque di allungare a quattro la serie di risultati utili consecutivi e di trarre buone indicazioni in vista del Mondiale in programma in Indonesia tra due mesi. "La partita si è complicata con l'espulsione di Nasti, ma nonostante tutto i ragazzi sono stati bravi – il commento del tecnico Carmine Nunziata -. La Norvegia è una buona squadra, composta da giocatori classe 2002 mentre noi siamo un gruppo composto da ragazzi del 2003 e del 2004; l'anno di differenza, però, non si è visto. Non abbiamo quasi mai rischiato anche con l'uomo in meno: peccato aver preso il gol del 2-2, ma torniamo comunque in Italia con tante indicazioni positive". Esordio, a centrocampo per Matteo Prati (Spal): "Ha fatto una buona gara, sembrava avesse sempre giocato con noi".

La Norvegia si era portata in vantaggio al 13' con un calcio di rigore guadagnato e trasformato da Lasse Nordås; il pareggio Azzurro cinque minuti più tardi, grazie all'attaccante del Cosenza Marco Nasti, poi espulso al 40' per somma di ammonizioni. In inferiorità numerica per oltre un tempo, l'Italia era comunque riuscita a ribaltare il risultato grazie alla rete al 55' di Cher Ndour, centrocampista del Benfica (classe 2004): i padroni di casa, però hanno trovato al 68' il definitivo pareggio con Joel Mvuka. Lunedì alle ore 15 allo stadio 'Lungobisenzio' di Prato (con diretta streaming su figc.it) l'Italia chiuderà il suo Torneo 8 Nazioni contro la Germania.