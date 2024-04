Calenda presenta lista "Siamo europei": faremo tutto per Draghi in Ue

Calenda presenta lista "Siamo europei": faremo tutto per Draghi in Ue

Roma, 17 apr. (askanews) - "In tutto il programma c'è il senso e risuonano le parole di Mario Draghi che in sintesi si possono definire 'trasformare l'Europa da un condominio litigioso a una grande potenza": lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda presentando all'associazione della Stampa est...

Roma, 17 apr. (askanews) – “In tutto il programma c’è il senso e risuonano le parole di Mario Draghi che in sintesi si possono definire ‘trasformare l’Europa da un condominio litigioso a una grande potenza”: lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda presentando all’associazione della Stampa estera la lista “Siamo europei”.

Qual è il ruolo più adatto per Draghi? “Non mi permetto di definirgli l’agenda – ha risposto Calenda alla domanda dei giornalisti -. Entrambi i lavori sono molto importanti, il Consiglio è l’organo problematico dell’Ue, l’auctoritas di Draghi potrebbe essere decisiva per sbloccarlo”, certo è che “molto dipenderà dal governo e dai partiti. Molti della maggioranza hanno sfiduciato il governo Draghi e Conte, Berlusconi e Salvini hanno dato il benservito all’italiano non più illustre d’Italia ma d’Europa”.