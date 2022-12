Home > Video > Cambogia, incendio in un hotel casinò: almeno 10 morti Cambogia, incendio in un hotel casinò: almeno 10 morti

Poipet, 29 dic. (askanews) – Almeno 10 persone sono morte in un incendio in un casinò in Cambogia. Nel rogo all’hotel-casinò Grand Diamond City a Poipet, vicino al confine thailandese, ci sono anche numerosi feriti e intossicati, ma secondo fonti locali il numero delle vittime è destinato a crescere. Un soccorritore ha raccontato che le vittime si sono lanciate nel vuoto da una sporgenza nel disperato tentativo di sfuggire alle fiamme.

