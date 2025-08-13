Camera: aula lampo, incardinati Dl terra dei fuochi e Dl giustizia

Roma, 13 ago (Adnkronos) - Seduta lampo dell'aula della Camera in cui il presidente di turno Fabio Rampelli ha annunciato l'arrivo a Montecitorio del decreto Terra dei fuochi e del decreto Giustizia, assegnati in sede referente alla commissione Giustizia. L'aula è stata quindi ...