Camera: question time con Ciriani, Salvini, Valditara e Schillaci

Roma, 6 nov (Adnkronos) – Si svolge oggi, mercoledì 6 novembre, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Lo rende noto la Camera.

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponde a un’interrogazione – rivolta al ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr – sull’ipotesi di ulteriore rimodulazione del Pnrr e ai conseguenti effetti sulla realizzazione di progetti essenziali per il Paese (Faraone – IV-C-RE).

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, risponde a interrogazioni sulle iniziative per una nuova disciplina delle costruzioni e per la riforma della legge urbanistica (Mazzetti – FI-PPE); sulle iniziative in relazione al progetto di Rete ferroviaria italiana di ammodernamento della tratta Pescara-Roma e alle connesse espropriazioni, con particolare riferimento all'ipotesi alternativa della cosiddetta "variante plus" (Sottanelli – AZ-PER-RE); sulla criticità della disciplina in materia di installazione dei portabici sulle automobili (Maccanti – LEGA); sul progetto di trasferimento dei depositi chimici nel bacino portuale di Genova Sampierdarena (Pastorino – Misto-+Europa); sulle iniziative volte a garantire la sicurezza di passeggeri e personale a bordo dei treni, in particolare sui treni regionali, anche alla luce di recenti fatti di cronaca (Lupi – NM(N-C-U-I)-M).

(Adnkronos) – Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, risponde a una interrogazione sulle iniziative volte all'introduzione dell’insegnamento dell’educazione sessuale e affettiva nei corsi scolastici del primo e del secondo ciclo di istruzione (Zanella – AVS).

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, risponde a interrogazioni sullo stato di avanzamento dei decreti attuativi in materia di liste d’attesa ed elementi in merito all'utilizzo da parte delle Regioni dei fondi destinati all’abbattimento di tali liste (Foti – FDI); sulle iniziative urgenti per ricondurre la spesa sanitaria a valori in linea con gli altri Paesi europei e a tutela del Servizio sanitario nazionale, anche in relazione ad un asserito conflitto di interessi del Sottosegretario Gemmato (Braga – PD-IDP); sulle iniziative urgenti in ordine alle deleghe conferite al Sottosegretario Gemmato e in relazione ad un asserito conflitto di interessi (Quartini – M5S).