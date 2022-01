“Camouflage”, l’album di Ditonellapiaga a Sanremo con Rettore

Milano, 21 gen. (askanews) – Dopo due singoli di successo e un ep esce “Camouflage”, primo album di Ditonellapiaga, nome d’arte di Margherita Carducci, giovane cantautrice romana che debutterà sul palco di Sanremo in duetto con Donatella Rettore. Il disco “è tutto un gioco fra generi sonorità e tematiche diverse per cercare di esser tante cose sempre rimanendo me stessa”, ha spiegato ad askanews.

Per la cantante “finalmente anche in Italia si sentono voci femminili fuori dal pop classico, ci sono sempre state ora hanno più ascolto”.