Campania: Cerreto (FdI), 'da governo Meloni segnali concreti per filiere agricole'

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Insieme al sottosegretario all’Agricoltura Patrizio Giacomo La Pietra, e al collega Gimmi Cangiano, abbiamo visitato alcune eccellenze agricole della provincia di Caserta. Presso Deltafina Spa a Francolise, realtà leader nella trasformazione del tabacco...

Roma, 31 ott. (Adnkronos) – "Insieme al sottosegretario all’Agricoltura Patrizio Giacomo La Pietra, e al collega Gimmi Cangiano, abbiamo visitato alcune eccellenze agricole della provincia di Caserta. Presso Deltafina Spa a Francolise, realtà leader nella trasformazione del tabacco, abbiamo incontrato la governance aziendale e una delegazione di produttori, affrontando insieme a questi i temi legati alla filiera tabacchicola e alla nuova disciplina sui flussi di manodopera stagionale, resa più flessibile dal governo Meloni.

Successivamente, alle Fattorie Garofalo di Capua, il sottosegretario ha illustrato le opportunità dei contratti di filiera, con una dotazione di oltre 1,2 miliardi di euro grazie all’azione del ministro Lollobrigida, a beneficio di produzioni d’eccellenza come la mozzarella di bufala campana Dop. Presso l’Ortofrutticola Del Ponte di Bellona si è discusso del rafforzamento del ruolo delle OP e dell’attuazione della direttiva sulle pratiche sleali, grazie al contributo di Ismea nella determinazione dei costi medi di produzione". Così Marco Cerreto, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Agricoltura.

"La giornata si è conclusa presso Ponte Reale Spa a Ciorlano, dove è stato evidenziato il successo della misura Agrisolare, che ha consentito a molte aziende zootecniche di ridurre i costi energetici e migliorare la sostenibilità economica delle stesse. In provincia di Caserta si percepisce una nuova fiducia e la volontà di costruire un’agricoltura moderna, sostenibile e competitiva. Con il sostegno del governo Meloni, del ministro Lollobrigida e il lavoro delle nostre imprese, si apre una fase di crescita e di concretezza che accompagnerà la candidatura di Edmondo Cirielli alla guida della regione Campania", conclude.