Campania: Cerreto (FdI), 'patto Fico-De Luca rappresenta fotografia ignobile della regione'

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – "Prende ormai forma e sostanza ciò che andiamo raccontando da settimane. Il patto di potere Fico-De Luca si concretizza e dimostra la saldatura tra l'assistenzialismo più retrivo dei 5 Stelle e il clientelismo di stampo lottizzatorio del Partito democratico. Questa fotografia umiliante per il popolo campano può essere di fatto archiviata il 23 e 24 novembre dai nostri concittadini che hanno un'occasione unica, voltare pagina sostenendo Edmondo Cirielli alla guida della regione Campania".

Così Marco Cerreto, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Agricoltura.