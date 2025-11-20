Campania: Cirielli, 'giunta 50% donne e una vicepresidente non sarà solo scelta simbolica'

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Avremo un vicepresidente donna e una giunta formata al 50% da donne. Non sarà una scelta simbolica, ma l’inizio di un cambio culturale concreto nella gestione della Regione. Voglio che la Campania diventi un modello nazionale sulle politiche per le donn...

Roma, 20 nov. (Adnkronos) – "Avremo un vicepresidente donna e una giunta formata al 50% da donne. Non sarà una scelta simbolica, ma l’inizio di un cambio culturale concreto nella gestione della Regione. Voglio che la Campania diventi un modello nazionale sulle politiche per le donne: per questo introdurremo regole chiare e trasparenti anche nelle nomine delle società partecipate, dove almeno il 50% dei componenti dei Cda e dei ruoli apicali dovrà essere composto da donne competenti e qualificate.

Basta con la logica delle nomine chiuse e autoreferenziali: apriamo il sistema". Così in una nota Edmondo Cirielli, candidato del centrodestra alla presidenza della regione Campania.

"Sul piano delle politiche attive – prosegue – metteremo in campo tre misure immediate: sportelli territoriali contro la violenza, attivi h24, con fondi certi per i centri antiviolenza e le case rifugio; Voucher per il rientro al lavoro delle madri, destinati alla formazione e alla conciliazione dei tempi famiglia-lavoro; Un Fondo regionale per l’imprenditoria femminile che aiuti le donne a creare o ampliare un’attività, con procedure semplificate e tempi certi".

"Le donne campane non chiedono favori: chiedono pari opportunità, rispetto e la possibilità concreta di costruire il proprio futuro. Io sarò il garante di questo impegno", conclude.