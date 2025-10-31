Campania: Cirielli, 'regione parte attiva per stadio all'altezza di Napoli'

Roma, 31 ott. (Adnkronos) – "Napoli merita uno stadio moderno, sicuro e degno della sua storia. Per questo da presidente della regione Campania promuoverò la creazione di un tavolo tecnico permanente sullo stadio Diego Armando Maradona, con la partecipazione di regione, comune di Napoli, SSC Napoli, Governo, FIGC e Cassa Depositi e Prestiti. Il tavolo avrà un obiettivo chiaro: sbloccare entro 6 mesi un progetto definitivo per il futuro dello stadio".

Così in una nota Edmondo Cirielli, candidato presidente della regione Campania per il centrodestra.

"La regione metterà a disposizione strumenti urbanistici e risorse derivanti da fondi europei e nazionali (Fesr, Fsc Pnrr rigenerazione urbana), favorendo partenariati pubblico-privati e tempi certi per autorizzazioni e lavori. Il Maradona non è solo calcio: è identità, economia, turismo, orgoglio popolare. Serve una visione comune, non una guerra tra istituzioni che finisce per penalizzare tifosi e squadra", conclude.