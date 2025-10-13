Campania: Cosenza (FdI), 'incontro Fico-De Luca ha alla base ipocrisia'

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - “L’incontro tra Fico e De Luca è stata la plastica rappresentazione di ipocrisia e incoerenza. L’assenza di qualsiasi progetto e piano programmatico nell’interesse dello sviluppo, del lavoro e dei cittadini ha dimostrato che sono uniti solta...

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – “L’incontro tra Fico e De Luca è stata la plastica rappresentazione di ipocrisia e incoerenza. L’assenza di qualsiasi progetto e piano programmatico nell’interesse dello sviluppo, del lavoro e dei cittadini ha dimostrato che sono uniti soltanto da un patto finalizzato ad usare i soldi dei contribuenti per alimentare assistenzialismo e clientelismo, soffocando le energie sane e le grandi potenzialità della Campania”.

Così la senatrice campana di Fratelli d’Italia Giulia Cosenza.