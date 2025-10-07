Campania: De Poli (Udc), 'sosteniamo Cirielli, pronti per dare nuova prospettiva a regione'

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - "L’Udc sosterrà convintamente Edmondo Cirielli nella sua corsa a governatore della regione Campania. I campani hanno bisogno di una guida forte e credibile, appoggiata da una squadra che conosce i problemi dei territori e con un programma fatto non di pro...

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) – "L’Udc sosterrà convintamente Edmondo Cirielli nella sua corsa a governatore della regione Campania. I campani hanno bisogno di una guida forte e credibile, appoggiata da una squadra che conosce i problemi dei territori e con un programma fatto non di promesse irrealizzabili ma di impegni tangibili e concreti. La Campania, da oggi, può guardare al futuro con fiducia: come centrodestra siamo pronti, abbiamo il dovere di contribuire a costruire una nuova prospettiva di sviluppo e crescita per una regione fondamentale per il nostro Paese".

Così il segretario nazionale Udc Antonio De Poli.