Campania: Durigon, 'Lega sosterrà Cirielli governatore'

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) – "Come già annunciato da giorni, la Lega è pronta a sostenere il viceministro agli Esteri Edmondo Cirielli a candidato governatore della Campania. Bene che finalmente si sia giunti a indicare il profilo per replicare anche in Campania il successo del centrodestra, dopo le Marche e la Calabria". Così il vicesegretario della Lega Claudio Durigon.