Home > Flash news > Campania: Gasparri, 'nessuna preclusione a proposte alleati ma faremo no...

Campania: Gasparri, 'nessuna preclusione a proposte alleati ma faremo nostre valutazioni'

default featured image 3 1200x900

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - "Nessuna preclusione alle proposte dei nostri alleati per la Campania, ma faremo le nostre valutazioni negli incontri previsti nelle prossime ore". Così il senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale Enti Locali di Forza Italia....

di Pubblicato il

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) – "Nessuna preclusione alle proposte dei nostri alleati per la Campania, ma faremo le nostre valutazioni negli incontri previsti nelle prossime ore". Così il senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale Enti Locali di Forza Italia.