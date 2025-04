Campania: Martusciello, 'centrodestra sarà unito e farà differenza'

Roma, 27 apr. (Adnkronos) - “L’unità del centrodestra sarà l’elemento che farà la differenza in Campania”. Lo afferma Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania. "Sulla scelta del candidato presidente -aggiunge - si trove...

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “L’unità del centrodestra sarà l’elemento che farà la differenza in Campania”. Lo afferma Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania. "Sulla scelta del candidato presidente -aggiunge – si troverà una sintesi. Abbiamo già chiarito che la decisione finale spetterà ai leader nazionali. Fratelli d’Italia e Lega hanno indicato candidati autorevoli come Edmondo Cirielli e Gianpiero Zinzi, mentre Forza Italia ha lanciato l’idea di una candidatura civica.

Quale che sia la scelta finale, il centrodestra sarà unito”.