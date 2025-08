Campania: Martusciello, 'dico a Cirielli che sondaggi non significano nulla'

Roma, 2 ago. (Adnkronos) - “I sondaggi che girano in questi giorni su presunti gradimenti di candidati del centrodestra per noi non hanno alcun valore. Oltretutto, chi li commissiona inserisce nomi che non sono mai stati oggetto di confronto. Lo dico all’amico Edmondo Cirielli, che vorre...

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – “I sondaggi che girano in questi giorni su presunti gradimenti di candidati del centrodestra per noi non hanno alcun valore. Oltretutto, chi li commissiona inserisce nomi che non sono mai stati oggetto di confronto. Lo dico all’amico Edmondo Cirielli, che vorrebbe far discendere da questi numeri delle conclusioni: per Forza Italia quei sondaggi non significano nulla”.

Lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania.

“È impossibile -aggiunge- comparare politici e società civile. Su più di un nome, mi sembra invece ci sia una ampia convergenza di forze civiche e politiche”.