Campania: Rastrelli (FdI), 'incontro Fico-De Luca morte di ogni coerenza'

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – “L’incontro tra Fico e De Luca, all’insegna esclusiva di un potere malato da salvaguardare, rappresenta la morte di ogni coerenza. Per De Luca, che mai ha perso occasione per dileggiare l’uomo del M5s, e la sottocultura di cui lo ha sempre ritenuto portatore. Ma soprattutto per Fico, costretto a chinare il capo nella polvere, per baciare la pantofola di un governatore incapace, che i grillini hanno sempre avversato e detestato”.

Così il senatore di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli.