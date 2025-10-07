Roma, 7 ott.-(Adnkronos) – "La Dc sosterrà Cirielli con la sua lista, ormai il viceministro è in campo e gli va dato il massimo supporto, deve avere mani libere su candidati e coalizione’". Così Gianfranco Rotondi, presidente Dc e deputato di Fdi.
Campania: Rotondi, 'Cirielli in campo, deve avere mani libere su candidati e coalizione'
