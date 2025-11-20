Home > Flash news > Campania: Vietri (FdI), 'Fico chiude campagna con Salis, moderati anche ...

Campania: Vietri (FdI), 'Fico chiude campagna con Salis, moderati anche di sinistra con Cirielli'

default featured image 3 1200x900

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - “Invece di parlare ai cittadini che chiedono sicurezza e serietà alla presidente della Regione, c'è chi come Roberto Fico sceglie di chiudere la campagna elettorale con Ilaria Salis, la paladina delle occupazioni abusive di case altrui, della diso...

di Pubblicato il

Roma, 20 nov. (Adnkronos) – “Invece di parlare ai cittadini che chiedono sicurezza e serietà alla presidente della Regione, c'è chi come Roberto Fico sceglie di chiudere la campagna elettorale con Ilaria Salis, la paladina delle occupazioni abusive di case altrui, della disobbedienza e dei centri sociali, cercando il voto degli ambienti più estremisti.

E’ una scelta politica precisa, non un caso. Punta a chi vive di occupazioni, di antagonismo e di scontro con lo Stato, e poi provano a mascherare tutto tirando fuori il solito fantasma del fascismo”. Così in una nota il deputato campano di Fratelli d’Italia Imma Vietri.

“La verità è ormai chiara ai cittadini della Campania: mentre c'è chi come Edmondo Cirielli lavora per dare stabilità e rispetto delle regole, altri inseguono il consenso di chi le regole le disprezza. E questo dice tutto sulla credibilità di certi candidati. Chissà cosa ne pensano gli esponenti del Pd, De Luca, Manfredi, Renzi, Mastella e i cosiddetti centristi del centrosinistra. Capiamo il loro imbarazzo trincerato dietro il loro silenzio. Ma la Campania non può essere consegnata a chi cerca voti nell’estremismo. Serve chi difende istituzioni, legalità e sicurezza. E siamo certi che saranno in tanti, nell’area moderata anche di sinistra, a scegliere Edmondo Cirielli presidente”, conclude.