Campi estivi Rise up! di Emergency: un'opportunità per i giovani

Un'esperienza unica per giovani tra i 18 e i 28 anni, dedicata alla pace e ai diritti umani.

Un’estate di impegno e riflessione

In un contesto globale segnato da conflitti e tensioni, i campi estivi “Rise up!” di Emergency rappresentano un’importante iniziativa per i giovani. Questi campi, giunti alla loro quarta edizione, si svolgeranno dal 24 luglio al 30 luglio e dal 1 agosto al 7 agosto presso il Camping Pionier Etrusco a Marina di Montalto di Castro (VT).

L’iniziativa è rivolta a ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni, offrendo uno spazio sicuro per riflettere su temi cruciali come la guerra, i diritti umani e le migrazioni.

Ripudiare la guerra: il primo tema

La prima settimana del campo, dedicata al tema “Ripudiare la guerra”, affronterà la drammatica realtà dei conflitti attuali. Con 56 guerre in corso nel mondo, Emergency ha documentato che il 90% delle vittime sono civili, in particolare donne e bambini. Attraverso incontri con esperti e operatori, i partecipanti avranno l’opportunità di comprendere le conseguenze devastanti dei conflitti, dall’insicurezza alimentare all’accesso limitato alle cure sanitarie. Questo approccio mira a sensibilizzare i giovani sull’impatto delle guerre non solo sulle vittime dirette, ma sull’intera società.

Migrazioni e diritti negati: il secondo tema

La seconda settimana, incentrata su “Migrazioni, povertà e diritti negati”, offrirà uno sguardo approfondito sulle cause e le conseguenze delle migrazioni. Attraverso testimonianze di operatori e volontari, i partecipanti esploreranno le sfide affrontate da milioni di persone costrette a lasciare le proprie case, come nel caso del Sudan, dove la guerra civile ha provocato la fuga di oltre 12 milioni di persone. I laboratori di giornalismo narrativo, teatro e fotografia permetteranno ai giovani di esprimere la loro creatività e di comunicare le storie di chi vive queste esperienze drammatiche.

Un’esperienza completa e coinvolgente

Oltre ai momenti di approfondimento, i campi estivi offriranno anche opportunità di svago, con tempo dedicato alla spiaggia e alla pineta del camping. La quota di partecipazione è di 420 euro fino al 24 giugno, e include vitto, alloggio e attività formative. La scadenza per le iscrizioni è fissata per il 24 giugno, e per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito di Emergency o seguire le dirette sui social.