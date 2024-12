Canada, aggressione a Vancouver: uomo accoltella diverse persone in un negozio

Erano circa le ore 20 e 30 del 4 dicembre in Italia, le 11 e 30 in Canada, quando a Vancouver un uomo armato di coltello fa irruzione in un negozio e ferisce diverse persone, prima di essere fermato dalle autorità. L’aggressore, raggiunto dagli spari della polizia, è deceduto pochi minuti dopo in ospedale.

Vancouver, uomo ruba alcolici in un ristorante e fa irruzione in un negozio: diversi accoltellati

“Qualcuno ha dato l’allarme perché un uomo aveva rubato alcolici ed era armato di coltello all’interno del ristorante” – ha dichiarato il Vancouver Police Department in un comunicato stampa, spiegando che cosa è successo ieri mattina in Canada, in quegli attimi concitati. Seondo quanto riportato, l’uomo avrebbe prima rubato gli alcolici nel ristorante, poi si sarebbe recato in un punto vendita della 7-Eleven armato in coltello e avrebbe iniziato a menare fendenti verso clienti e dipendenti. Almeno due persone sarebbero rimaste ferite, ma fortunatamente nessuno di loro è in pericolo di vita.

Vancouver, uomo ruba alcolici in un ristorante e fa irruzione in un negozio: interviene la polizia

Poco dopo la segnalazione da parte di alcuni presenti, gli agenti di polizia di Vancouver sono entrati nel minimarket e, come testimonia un video pubblicato dalla Canadia Press, hanno aperto il fuoco sparando dieci colpi. Poco dopo si vede un uomo sdraiato su una barella uscire dal negozio. Non è chiaro che si trattasse proprio dell’aggressore, ma si sa che quest’ultimo è stato raggiunto da un proiettile della polizia e che effettivamente è morto nella serata italiana in ospedale.