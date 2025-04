Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "La Farnesina e il Consolato generale d'Italia a Vancouver monitorano la situazione a Vancouver, dove un'auto in circostanze non chiare ha travolto la folla durante un festival. In corso verifiche su eventuale presenza di connazionali. Il ministro Antonio T...

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – "La Farnesina e il Consolato generale d'Italia a Vancouver monitorano la situazione a Vancouver, dove un'auto in circostanze non chiare ha travolto la folla durante un festival. In corso verifiche su eventuale presenza di connazionali. Il ministro Antonio Tajani è stato informato. Per emergenze, contattare l'Unità di Crisi al +39 0636225".

Lo scrive su X il ministero degli Esteri.