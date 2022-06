Cannabis: Perantoni, 'depenalizzazione uso domestico toglie terreno a spaccio'

Roma, 23 giu. (Adnkronos) – "Togliere terreno allo spaccio: questa sarà una conseguenza importante della depenalizzazione della coltivazione domestica di quattro piantine di cannabis prevista dalla proposta di legge approvata in commissione”. E’ quanto sostiene Mario Perantoni, presidente della commissione Giustizia della Camera e deputato M5S, in un videomessaggio per Un giorno Legale, l’evento nazionale organizzato oggi a Roma sui temi dell’antiproibizionismo dal circuito Meglio Legale.

“La depenalizzazione è il futuro della cannabis: per andare incontro a chi ne fa un uso terapeutico e per evitare che oltre 6 miliardi di euro per i commerci al nero di cannabis vadano ogni anno ad ingrassare le mafie. Spero che l’Aula della Camera approvi al più presto la legge e grazie a tutti i gruppi che hanno collaborato per questo obiettivo”, ha aggiunto Perantoni.