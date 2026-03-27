Canzonissima 2026: Milly Carlucci guida la serata della dedica su Rai 1

Il recupero di un titolo storico della televisione italiana è al centro del palinsesto del sabato sera: Canzonissima, condotto da Milly Carlucci, è ritornato in onda con un format che mescola musica dal vivo, racconto personale e gara tra canzoni. Dopo il debutto della prima puntata andata in onda il 21 marzo 2026 e corredata da un risultato d’ascolto positivo (22,5% di share), la produzione ha confermato la diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico e un calendario costruito attorno a temi settimanali.

La seconda puntata, prevista per sabato 28 marzo 2026, si aprirà con un omaggio a Gino Paoli, scomparso martedì 24 marzo all’età di 91 anni. Il concept della serata sarà “La dedica”: ogni esibizione non sarà solo un’interpretazione musicale, ma una vera e propria dedica a persone, ricordi o affetti, resa più intensa dalle clip introduttive e dall’accompagnamento dell’orchestra dal vivo.

Il meccanismo dello show e i temi delle puntate

Il format si articola in una serie di appuntamenti tematici — pensati per raccontare la canzone come memoria e come esperienza condivisa — culminando in una finalissima tra i brani vincitori di ogni serata. In totale la programmazione prevede sei puntate più la finalissima, con temi che includono la canzone del cuore, la dedica, il primo successo, la rivincita di Sanremo, la canzone che avrei voluto scrivere io e il tuo più grande successo. Le performance sono eseguite rigorosamente dal vivo e accompagnate da una grande orchestra di 25 elementi diretta dal Maestro Luigi Saccà, elemento che restituisce allo spettacolo il sapore del concerto sinfonico televisivo.

Formato di voto e partecipazione del pubblico

Il risultato di ciascuna serata è determinato da un meccanismo misto che combina il giudizio di un panel di esperti, il voto degli artisti in gara e l’interazione del pubblico tramite i social. Il panel, soprannominato i “magnifici 7”, è composto da Claudio Cecchetto, Francesca Fialdini, Pierluigi Pardo, Riccardo Rossi, Simona Izzo, Caterina Balivo e Giacomo Maiolini. Gli artisti possono votare la performance preferita escludendo la propria, mentre il pubblico contribuisce alla classifica con il voto social, rendendo la gara sia critica che partecipata.

Cast, scaletta della seconda puntata e dediche

Il cast riunisce nomi di generazioni diverse: tra i protagonisti troviamo Arisa, Elio e le Storie Tese, Elettra Lamborghini, Enrico Ruggeri, Fausto Leali, Fabrizio Moro, Irene Grandi, Jalisse, Leo Gassmann, Malika Ayane, Michele Bravi, Paolo Jannacci e il tenore Vittorio Grigolo. Nella seconda puntata molti artisti hanno scelto brani noti della canzone italiana per dedicarli a persone o affetti importanti: Leo Gassmann interpreterà Tanto pe’ cantà dedicandola alla madre, Irene Grandi proporrà La donna cannone come omaggio a un’amica che l’ha sostenuta, mentre Fausto Leali omaggerà Mia Martini con Almeno tu nell’universo per la moglie Germana.

Elenco delle esibizioni e delle dediche

Tra le scelte della puntata: Enrico Ruggeri con Quello che le donne non dicono dedicata alla madre; Fabrizio Moro canta Anima fragile per il suo primo amore; Michele Bravi esegue Se io fossi un angelo in omaggio ai medici; Malika Ayane propone Fotoromanza a celebrazione della forza femminile; Elettra Lamborghini dedica Alta marea alla sua cavalla Lolita; Arisa porterà La leva calcistica della classe ‘68 al suo cagnolino Nino; Paolo Jannacci intonerà Vengo anch’io (no tu no) dedicata al padre; infine Jalisse interpreterà il brano vincitore di Sanremo 2026, Per sempre sì, come dedica al loro amore.

Ospiti, teatro e ambiente scenico

La serata ospiterà momenti extra musicali: una performance tratta da Notre Dame de Paris e l’intervento dell’attrice Vanessa Scalera, nota per il ruolo di Imma Tataranni, che proporrà un monologo tra parole e canzoni dedicato ad Adriano Celentano. L’allestimento punta a unire coreografie, narrazione video e l’impatto orchestrale con arrangiamenti che valorizzano le reinterpretazioni. L’obiettivo generale resta quello di trasformare ogni esibizione in un frammento di racconto personale, facendo di Canzonissima non solo una gara ma anche un archivio emotivo della canzone italiana.