Capodanno: atollo di Kiritimati, in Oceania, primo a festeggiare il 2024

Tarawa, 31 dic. (Adnkronos) - E' Kiritimati, nell'arcipelago di Kiribati, in Oceania, il primo paese al mondo a festeggiare il Capodanno. Alle 11 (in Italia) è infatti iniziato il 2024 per l'atollo che fa parte di un gruppo di isole che ha ben 3 fusi orari. A seguire, alle 12, ...