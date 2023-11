Carburanti: prezzi in ribasso di benzina e gasolio, appaiati in modalità self

Carburanti: prezzi in ribasso di benzina e gasolio, appaiati in modalit&agrav...

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – Scendono le quotazioni petrolifere, con il Brent ieri a 81 dollari e nuovi ribassi per i prodotti raffinati che determinano una discesa dei prezzi dei carburanti alla pompa, con benzina e gasolio praticamente appaiati a 1,85 euro/litro in media nazionale self service. Continua a fare eccezione il Gnl, che sale sopra quota 1,4 euro/kg sulla scia del rialzo delle quotazioni internazionali. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Stessa mossa per Q8, mentre per Ip registriamo un ribasso di 1,5 cent/litro sulla verde e di un centesimo sul gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,856 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 1,857, pompe bianche 1,853), diesel self service a 1,849 euro/litro (-2, compagnie 1,851, pompe bianche 1,845). Benzina servito a 1,997 euro/litro (-2, compagnie 2,037, pompe bianche 1,917), diesel servito a 1,989 euro/litro (-2, compagnie 2,029, pompe bianche 1,908). Gpl servito a 0,721 euro/litro (invariato, compagnie 0,730, pompe bianche 0,712), metano servito a 1,452 euro/kg (invariato, compagnie 1,457, pompe bianche 1,449), Gnl 1,406 euro/kg (+18, compagnie 1,404 euro/kg, pompe bianche 1,408 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,943 euro/litro (servito 2,207), gasolio self service 1,935 euro/litro (servito 2,205), Gpl 0,853 euro/litro, metano 1,530 euro/kg, Gnl 1,472 euro/kg.