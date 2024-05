Ue: Salvini, 'Afd? Dichiarazioni su Ss fuori dal tempo e dal mondo'

Roma, 22 mag. (Adnkronos) - "E' la dichiarazione, assolutamente fuori dal mondo, di uno che tra l'altro stamattina si è dimesso. Se uno arriva a dire che non tutte le Ss erano delinquenti con me può avere ben poco a che fare". Lo dice il vicepremier e leader della L...

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – "E' la dichiarazione, assolutamente fuori dal mondo, di uno che tra l'altro stamattina si è dimesso. Se uno arriva a dire che non tutte le Ss erano delinquenti con me può avere ben poco a che fare". Lo dice il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, commentando a 'Il rosso e il nero' su Rai Radio Uno le dichiarazioni sulle Ss di Maximilian Krah, esponente di Alternative für Deutschland. "Non guardiamo al passato, io sono 'anti' tutto quello che è il passato, guardo al futuro. Sicuramente alcune dichiarazioni di nostalgici del nazismo o del comunismo sono fuori dal tempo e dal mondo", aggiunge Salvini.