Difesa: Conte, ‘leva? Stupidaggine di Salvini sulla scia di Vannacci’

Roma, 22 mag. (Adnkronos) - "Queste sono uscite estemporanee fatte in campagna elettorale, magari sulla scia del generale Vannacci, pensando di prendere qualche voto in più. Ma i giovani hanno bisogno di tirocini pagati, occasioni di lavoro, salario minimo, non di queste stupidaggini&rdq...