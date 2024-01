Carburanti: scendono ancora i prezzi, media benzina self a 1,772 euro/litro

Roma, 12 gen.(Adnkronos) – Scendono ancora i prezzi dei carburanti, nonostante il forte rialzo delle quotazioni dei prodotti raffinati, sulla scia dell'acuirsi delle tensioni in Medio Oriente. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,772 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 1,774, pompe bianche 1,766), diesel self service a 1,730 euro/litro (-3, compagnie 1,733, pompe bianche 1,724). Benzina servito a 1,913 euro/litro (-2, compagnie 1,953, pompe bianche 1,833), diesel servito a 1,871 euro/litro (-2, compagnie 1,912, pompe bianche 1,789). Gpl servito a 0,714 euro/litro (invariato, compagnie 0,722, pompe bianche 0,705), metano servito a 1,427 euro/kg (-3, compagnie 1,434, pompe bianche 1,422), Gnl 1,298 euro/kg (-3, compagnie 1,301 euro/kg, pompe bianche 1,296 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,857 euro/litro (servito 2,127), gasolio self service 1,820 euro/litro (servito 2,096), Gpl 0,845 euro/litro, metano 1,489 euro/kg, Gnl 1,317 euro/kg.