Carceri: Casu (Pd), 'governo aggrava tragedia bimbi in cella'

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – "Non permetteremo al Governo più a destra della storia della Repubblica di usare la nostra proposta per stravolgere la #LeggeSiani e aggravare invece che risolvere la tragedia delle bambine e dei bambini in cella. Continueremo in ogni sede la battaglia per #Maipiùbambinincarcere". Lo scrive in un tweet il deputato del Pd, Andrea Casu.