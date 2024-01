Carceri: Giachetti in sciopero fame, 'situazione grave, pdl su liberazione anticipata'

Carceri: Giachetti in sciopero fame, 'situazione grave, pdl su liberazio...

Carceri: Giachetti in sciopero fame, 'situazione grave, pdl su liberazio...

Roma, 11 gen (Adnkronos) - "La situazione è grave, il problema del sovraffollamento è drammatico". Lo ha sottolineato Rita Bernardini, presidente di Nessuno tocchi Caino, in un incontro alla Camera con i deputati di Iv Roberto Giachetti, Maria Elena Boschi e Maria Chiara Gad...

Roma, 11 gen (Adnkronos) – "La situazione è grave, il problema del sovraffollamento è drammatico". Lo ha sottolineato Rita Bernardini, presidente di Nessuno tocchi Caino, in un incontro alla Camera con i deputati di Iv Roberto Giachetti, Maria Elena Boschi e Maria Chiara Gadda, Sergio D'Elia e Elisabetta Zamparutti (segretario e tesoriera di Ntc) sulla situazione nelle carceri.

"Il numero dei suicidi è una spia della situazione: 84 nel 2022, un record, 68 nel 2023 e il nuovo anno è iniziato già con due suicidi di persone giovani -ha spiegato Bernardini-. Nei 189 istituti penitenziari la capienza effettiva è di 47.540 posti. I detenuti sono 60.166. Il sovraffollamento medio è del 127%. Nei primi 103 istituti il sovraffollamento è del 150%: 24.808 posti, 37.366 detenuti. Un quadro drammatico, strutturale".

Bernardini, in seguito all'inizio del Satyagraha deciso dal Congresso di Ntc, ha annunciato l'inizio dello sciopero della fame con Giachetti a partire dalla mezzanotte del 22 gennaio: "Il nostro interlocutore è Giorgia Meloni, che ha detto niente amnistia, indulti, svuotacarceri, la soluzione è costruire nuovi carceri. Ma quanto ci vuole?", ha spiegato la presidente di Ntc.

(Adnkronos) – Bernardini ha anche illustrato la Pdl presentata da Giachetti contro il sovraffollamento. "Una proposta sulla liberazione anticipata speciale e sulla modifica di quella già prevista, prevede 75 anzichè 45 giorni di liberazione anticipata, una misura che tende a far diminuire la popolazione detenuta. Poi c'è quella ordinamentale, in modo che la liberazione anticipata sia di 60 giorni ogni semestre".

"Ho ottimi rapporti personali con la presidente del Consiglio ma non si rende minimamente conto di quello che dice, e anche il ministro Nordio -ha spiegato Giachetti-. Riconosco la buona fede ma nel Dl sicurezza approvato in Cdm il governo ha messo nuovi 15 reati tra cui la rivolta nelle carceri, anche la resistenza passiva e il digiuno. La follia più totale. Abbiamo bisogno di depenalizzare, invece aumentiamo la gente che va in carcere".

"La presidente del Consiglio ha detto niente svuota carceri, infatti sono 16 mesi che fanno riempi carceri -ha detto la Boschi-. Tutti i Dl vanno nella direzione opposta a quella che sosteniamo. La situazione è difficile, complicata, noi confermiamo il nostro impegno".