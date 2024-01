Carceri: Giachetti (Iv), 'gestione governo del tutto folle'

Roma, 11 gen (Adnkronos) – "Nella gestione della legislazione penale siamo ormai alla follia totale”. Lo ha detto Roberto Giachetti, deputato di Italia viva, nella conferenza stampa alla Camera in cui ha annunciato l’adesione al digiuno di dialogo lanciato dall’associazione Nessuno Tocchi Caino sulla drammatica situazione delle carceri in Italia.

“Con il Dl Sicurezza il governo ha introdotto nuovi 15 reati, tra cui uno che associa la resistenza passiva in carcere – e dunque anche il digiuno – ai comportamenti violenti. Siamo alla follia più totale perché la conseguenza di una tale impostazione è chiara: anche il detenuto che non è violento rischia di diventarlo. Invece di andare nella direzione di una depenalizzazione, si creano le condizioni per aumentare il numero dei carcerati", ha spiegato.

"Accanto alla tendenza a costruire nuovi reati, esiste un automatismo da parte di chi deve decidere per cui si mandano in galera le persone a prescindere. E a questo si aggiunge il fatto che il 26% dei detenuti sono in attesa di giudizio. Si tratta cioè di persone che per la Costituzione italiana non dovrebbero essere in carcere. E invece in carcere deve andarci solo chi sbaglia ed essere trattato con quello spirito costituzionale che lo possa poi restituire alla società”, ha concluso.