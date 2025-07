Carceri: Magi presenta Pdl, 'numero chiuso valvola di sicurezza per sovraffollamento'

Roma, 24 lug (Adnkronos) - "Uno strumento concreto, che risponde all'obiezione di non voler fare misure una tantum, una valvola di sicurezza e di garanzia per una lotta effettiva al problema del sovraffollamento". Lo ha detto Riccardo Magi presentando alla Camera la sua Pdl sulle ...

Roma, 24 lug (Adnkronos) – "Uno strumento concreto, che risponde all'obiezione di non voler fare misure una tantum, una valvola di sicurezza e di garanzia per una lotta effettiva al problema del sovraffollamento". Lo ha detto Riccardo Magi presentando alla Camera la sua Pdl sulle 'misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell’istituto di pena'.

"Le misure che ha preso il governo e spacciato come di emergenza non avranno effetto. Il problema sta nella strategia di fondo, Meloni e Nordio non pensano che sia necessario far uscire le persone dal carcere ma moltiplicare i posti disponibili. Un modo folle e controproducente -ha spiegato il segretario di +Europa-. Aumentare i posti disponibili se non si aumentano agenti, servizi, educatori, servizi sanitari significa rendere il carcere ancora di più un luogo di afflizione e incostituzionale":

La Pdl, sostenuta da Iv, Azione, Pd e Avs prevede "un meccanismo automatico e strutturale che impedisce l’accesso in carcere dei detenuti qualora gli istituti non rispettino gli standard di superficie previsti dalla legge italiana". La premessa, come si legge nell'articolo 1, è che "nessuno può essere detenuto per esecuzione di una sentenza in un istituto che non abbia un posto letto regolarmente disponibile". Magi ha spiegato di aver sottoposto il testo anche a Forza Italia: "Ho registrato però un’involuzione nel partito azzurro, dopo i segnali di apertura del passato”.