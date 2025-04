Cardinali in preghiera a Santa Maria Maggiore per Papa Francesco

Un momento di raccoglimento e spiritualità per i cardinali in onore di Papa Francesco

Un incontro di fede e unità

In un’atmosfera di profonda spiritualità, i cardinali si sono riuniti presso la basilica di Santa Maria Maggiore per un momento di preghiera dedicato a Papa Francesco. Questo evento, che ha visto la partecipazione di numerosi membri del clero, ha rappresentato un’importante occasione di riflessione e unità all’interno della Chiesa cattolica.

La scelta di Santa Maria Maggiore, uno dei luoghi di culto più significativi di Roma, non è casuale; la basilica è da sempre un simbolo di accoglienza e devozione.

La celebrazione dei vespri

La cerimonia è iniziata con una sosta nella cappella della Salus populi romani, dove i cardinali hanno potuto esprimere le loro intenzioni di preghiera. Successivamente, il cardinale Rolandas Makrickas ha guidato la recita dei secondi vespri, un momento liturgico che ha permesso ai partecipanti di unirsi in canti e suppliche. La bellezza della musica sacra ha riempito la basilica, creando un’atmosfera di raccoglimento e contemplazione. Durante la celebrazione, i cardinali hanno pregato non solo per la salute di Papa Francesco, ma anche per la guida e la protezione della Chiesa in un periodo di sfide e cambiamenti.

Un gesto di vicinanza e sostegno

La presenza dei cardinali a Santa Maria Maggiore è stata un chiaro segno di sostegno nei confronti del Papa, che continua a svolgere il suo ministero nonostante le difficoltà. Questo incontro ha messo in evidenza l’importanza della comunione tra i membri della Chiesa, sottolineando come la preghiera possa essere un potente strumento di unità. I cardinali, rappresentanti di diverse nazioni e culture, hanno condiviso un momento di fraternità, dimostrando che, al di là delle differenze, la fede in Cristo unisce tutti i credenti.