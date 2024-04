Carlotta Natoli è "Il Santone 2" e si scontra con Paolantoni-Oscio

Roma, 16 apr. (askanews) - Dal 19 aprile in esclusiva su RaiPlay arriva "Il Santone 2 - #lepiùbellefrasidioscio" (produzione Stand By Me in collaborazione con Rai Fiction). La serie in otto episodi, diretta da Laura Muscardin e ispirata al personaggio di Oscio, il fenomeno social creato da Federico...

Roma, 16 apr. (askanews) – Dal 19 aprile in esclusiva su RaiPlay arriva “Il Santone 2 – #lepiùbellefrasidioscio” (produzione Stand By Me in collaborazione con Rai Fiction). La serie in otto episodi, diretta da Laura Muscardin e ispirata al personaggio di Oscio, il fenomeno social creato da Federico Palmaroli, stavolta vede il “Santone” farsi letteralmente in due e diventare anche donna. Protagonista, infatti, è Carlotta Natoli che torna nei panni di Teresa Baroni, e a un anno dalla scomparsa del marito Santone Neri Marcorè, si ritrova, oltre ai problemi con la figlia, a indossare “il mundu” diventando lei la “guida spirituale” del quartiere romano di Centocelle.

Dovrà però vedersela con the Only Oscio, interpretato da Francesco Paolantoni, uno pseudo santone che si spaccia per la reincarnazione del marito. Un incontro-scontro tra sessi, dialetti, romano e napoletano, e diverse moralità. Uno spaccato quotidiano di periferia.

Carlotta Natoli: “Abbiamo la possibilità di parlare con ironia di temi importanti, come nella tradizione della commedia, c’è il discorso sull’autenticità e la maschera, chi è autentico e chi no, il tema dei soldi, il tema dei social, una donna al potere, quindi anche una questione di genere, è più santone un uomo o una donna che in fondo lo è, perché lo siamo un po’ tutte con tutto quello che facciamo?”.

Francesco Paolantoni: “Io sono sempre stato un po’ santone, nasco cialtrone, proseguo cialtrone, faccio un mestiere da cialtrone e il santone-cialtrone mi sta benissimo, mi sono trovato nelle vesti più cialtronesche che si possono indossare”.

Alla scrittura ha partecipato anche Federico Palmaroli: “Abbiamo cercato un po’ di cogliere lo spirito della mia creazione, trasformandola, perché non si poteva fare una serie di vignette ma cercando di portare alla luce un po’ di tradizione romana nella prima stagione, raccontando il contesto di una periferia vissuta e mettendo anche l’elemento napoletano nella seconda, arricchendola di contenuti che secondo me la rendono ancora più divertente rispetto alla prima stagione”.

E si potrebbe proseguire. “Chiaramente c’è anche il tema di dover seguire una guida che ci illumini sul futuro, la guida di cui tutti in Italia sembra che abbiamo bisogno, perché no, immaginare un seguito con azioni di gruppo, dei cittadini che vogliano il bene del proprio quartiere, il bene sociale e pubblico” ha aggiunto Natali. Nel cast tornano Rossella Brescia, Beatrice De Mei, Chiara Bassermann, Alessandro Bertoncini, Fabrizio Giannini, Davide Devenuto, Alessandro Riceci, Guia Jelo, Daniela Terreri, Alessio Sakara e Claudio Segaluscio.